Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня. Цена на нефть марки WTI также выросла и составила $37,26 за баррель.
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Армия и оружие
Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии
Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.
Взгляд.ру 12:50
Происшествия
В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
REGNUM вчера в 23:43
Здоровье
Власти Великобритании одобрили первое лекарство против коронавируса
«Испытания препарата доказали, что он существенно снижает риск смерти среди больных, которым требуется кислородное лечение», — сказано в официальном релизе британского кабмина.
Говорит Москва 13:13
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Экономика
В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+
В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Армия и оружие
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США
Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.
Российская газета вчера в 02:29
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
RT на русском 16:13
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление о демонтаже транзитных труб в России
Украина могла принять за «демонтаж» транзитных газопроводов в России ремонтные работы или замену дублирующих участков газопроводов, заявил RNS первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Rambler News Service 12:03
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Общество
Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину
RT на русском 16:59
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета 11:47
Футбол
Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru 19:40
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Происшествия
Суд отправил Стерненко под домашний арест
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения убийце Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Новостной фронт вчера в 14:58
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Транспорт
В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
Энергетика
В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
В распространенном сообщении PGNiG указала также, что в будущем цена газа, поставляемого "Газпромом", может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.
ТАСС вчера в 06:27
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники
Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск 11:25
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Общество
Ургант высмеял скандальный ролик Киркорова про десантников
Аргументы и Факты 19:32