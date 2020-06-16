Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $40 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня. Цена на нефть марки WTI также выросла и составила $37,26 за баррель.
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