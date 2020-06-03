Энергетика

Мир новостейМир новостейНефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.
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Эхономика: Цены на нефть отошли от своих пиковых значений

Эхо Москвы05:48

Нефть подорожала до 42 долларов впервые за 3 месяца

Национальная служба новостей09:09

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Газета.Ru05:56

Цена нефти Brent поднялась выше $41

ТАСС05:00

Цена нефти «Brent» превысила $42 впервые после развала ОПЕК+

ГЛАС.RU09:25

Растет на серной почве

Российская газета03 июня в 14:24

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:04, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС 09:06
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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Политика

Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
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Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи

Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
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Наука

Движения молекул сняли на видео со сверхвысокой кадровой частотой

Naked Science вчера в 10:10
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Гагаринский районный суд в Москве отправил под домашний арест до 21 июля главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 10:55
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Армия и оружие

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

RT на русском 10:31
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Футбол

Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ

Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября.
Евро-футбол.ру 08:11
Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

Evo-rus.com 05:10
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Политика

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США

В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Происшествия

У здания МВД на Петровке задержали активиста Виктора Немытова

В Москве у здания управления МВД на Петровке задержали активиста Виктора Немытова, вставшего в одиночный пикет.
Новая газета 10:55
Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
РИА Новости 10:50
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Технологии

PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Megaobzor.com 00:43
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Культура

Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры

Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
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В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Космос

Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
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Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

Московский Комсомолец 07:36
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Политика

Министр финансов Финляндии уходит в отставку

Хельсинки, 5 июня 2020, 16:17 — REGNUM О своём уходе в отставку сообщила 5 июня журналистам финский министр финансов Карти Кулмуни.
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