Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Армия и оружие
Sohu: американский эсминец попытался войти в Керченский пролив
Вечерний курьер 01 июня в 01:51
Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF заявил, что в России и россиянах есть какая-то магия.
Piter.tv 00:21
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
Происшествия
Школьницу из Сретенска наградят за спасение людей в ДТП с автобусом
В Сретенском районе 1 декабря 2019 года произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Zabnews.ru 00:09
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01 июня в 21:29
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Гаджеты
Очень дешевый 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV подтвержден
iXBT.com вчера в 22:04
Происшествия
Красноярские врачи рассказали о состоянии раненых инкассаторов
После стабилизации состояния пациентов с тяжелыми ранениями рук перевели в отделение сочетанной травмы. ⠀ Вчера, 2 июня, консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов разработал тактику дальнейшего ведения раненых.
Наш Красноярский край вчера в 23:39
Экономика
Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Политика
Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади 24 июня.
RT на русском вчера в 11:36
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Происшествия
Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске
Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин.
ТАСС 01:11
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
Насильственные действия в отношении школьниц учитель физкультуры совершал в период с 2015 по 2020 год.
Вести.Ru вчера в 14:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru вчера в 02:33
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41