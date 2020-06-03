Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Минобороны РФ перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах - на 2021 год, говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости 00:06
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым
Вести.Ru 01:23
Общество
Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов
Эксперты Роскачества рассказали россиянам о токсичных веществах, содержащихся в овощах и фруктах.
Lenta.ru 01:00
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 01 июня в 11:41
Общество
Врач сравнила российские и иностранные тест-системы на коронавирус
Российские и зарубежные тесты для диагностирования COVID-19 и на наличие антител совершенно сопоставимы, заявила в среду, 3 июня, в интервью «РИА Новости» заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
Известия вчера в 23:39
Гаджеты
Стало известно, как увеличить время работы смартфона без зарядки
Следует ограничить работу нужных программ в фоновом режиме - это могут быть мессенждеры, соцсети, карты и навигаторы и сервисы.
Online47.ru вчера в 19:31
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Политика
В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 03:24
Общество
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
В Минобороны России выбрали волонтеров для проверки вакцин от вируса, как говорит ведомство 45 мужчин и 5 женщин военнослужащих страны отобрали для проверки вакцины.
Темирхан-Шура вчера в 10:12
Экономика
Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Как долго сохранится эффект господдержки Программа льготной ипотеки под 6,5% будет действовать в России до 1 ноября 2020 года.
РБК 00:30
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Армия и оружие
Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море
Газета.Ru 01 июня в 08:14
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Интернет
Facebook позволил пользователям скрывать старые публикации
В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.
РБК 01:30
Экономика
Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБК вчера в 23:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12