Энергетика
ГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель
В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
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Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
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Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК 23:14
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Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Здоровье
В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
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В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета 23:17
Общество
Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу
Пекин, 7 июня 2020, 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь.
REGNUM 22:56
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
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Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон
Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия 20:50
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Политика
Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом ‒ функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Происшествия
Два моста размыло дождями в Красноярском крае
Дожди подмыли два моста в Партизанском районе Красноряского края, в результате чего было нарушено транспортное сообщение с несколькими селами, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального управления ГИБДД.
Интерфакс 23:07
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ 23:37
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
Российская газета 20:50
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости 18:13
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Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250
Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 23:20
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском вчера в 06:04
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми вчера в 02:05
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Футбол
«Шахтер» обыграл «Десну», Марлос сделал дубль
В составе победителей дубль сделал полузащитник сборной Украины Марлос, который также не реализовал пенальти.
Спорт-Экспресс 11:54