Энергетика

ГородовойГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
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Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
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Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
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Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

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Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

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Два моста размыло дождями в Красноярском крае

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Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
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Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
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Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
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Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
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Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

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