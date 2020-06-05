Энергетика

ГородовойГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05 июня в 05:00

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

RT на русском05 июня в 13:50

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъ05 июня в 09:27

Цена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Росбалт05 июня в 09:23

Цена барреля Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Право.ру05 июня в 09:52

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК05 июня в 08:48

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01

Нефть перемещается в более высокий коридор $39-42

REGNUM05 июня в 09:05
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

RT на русском 01:27
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса 05 июня в 08:44
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 05 июня в 14:52
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
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Политика

Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Москва 24 01:23
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
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Здоровье

Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
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Здоровье

Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
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Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Единоборства

Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250

В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня 05 июня в 05:00
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Политика

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
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Наука

Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»

В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor вчера в 08:15
Хоккей

«В молодежке Брагин стал для нас вторым отцом». Интервью Тарасенко о новом главном тренере сборной России

НХЛ, травма — Из-за тяжелой травмы, которая выбила вас на всю регулярку, вы могли восстановиться только к началу плей-офф.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Коммерсантъ 05 июня в 06:13
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Авто

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины.
Российская газета вчера в 13:00
Футбол

Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Политика

Эрик ван де Бек уличил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

Западные СМИ не заинтересованы в поиске правды по делу о крушении Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года.
Политика Сегодня 02:14
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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