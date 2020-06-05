Энергетика
ГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель
В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Экономика
В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций
Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия 19:00
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал необычную причину заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва вчера в 11:01
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Игры
На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом
CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости 19:31
Политика
Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Общество
На побережье Луизианы и Флориды обрушился шторм «Кристобаль»
В США на побережье штатов Луизиана и Флорида обрушился тропический шторм "Кристобаль".
РЕН ТВ 20:07
Технологии
Оценена важность установки на смартфон антивируса
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:05
Экономика
Стали известны страны с самым доступным газом для населения
Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
Online47.ru 19:41
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 05 июня в 14:05
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Экономика
Чиновники изменят правила государственно-частного партнерства
Инвесторы дождались изменений в законы о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Ведомости 20:00
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 вчера в 12:38
Происшествия
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
Авто
GM готовит электрический фургон
iXBT.com 16:53
Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт 16:36
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26