Энергетика

РосбалтРосбалтЦена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают расти, причем августовский фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent впервые с 6 марта нынешнего года превысил $42 за баррель. Так, по состоянию на 15:42 мск стоимость нефти Brent выросла на 6,2% до $42,48 за баррель.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
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