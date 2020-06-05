Энергетика
РосбалтЦена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают расти, причем августовский фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent впервые с 6 марта нынешнего года превысил $42 за баррель. Так, по состоянию на 15:42 мск стоимость нефти Brent выросла на 6,2% до $42,48 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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