Энергетика
ГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель
В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Авто
Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит
Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.
Motor 06 июня в 13:40
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Политика
Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Ольга Орлова опубликовала откровенный снимок
Экс-участница музыкальной группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала пикантную фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 08:26
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM вчера в 22:10
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 12:19
Экономика
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 06 июня в 16:50
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости вчера в 10:44
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Политика
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Президент США Дональд Трамп в воскресенье отреагировал на то, что экс-госсекретарь Колин Пауэлл (в период президентства Джорджа Буша) заявил о поддержке на грядущих выборах в президенты наиболее вероятного кандидата от демократической партии Джо Байдена.
РИА Новости вчера в 11:39
Экономика
Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную Думу РФ внесен законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
НИА-Красноярск 04 июня в 22:20
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 06 июня в 12:20
Здоровье
В Бурятии за сутки выявлено 44 случая коронавируса
В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт вчера в 22:59
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России
Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.
Советский спорт 05 июня в 02:11
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль 05 июня в 09:52