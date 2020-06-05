Энергетика

ГородовойГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05 июня в 05:00

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

RT на русском05 июня в 13:50

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъ05 июня в 09:27

Нефть перемещается в более высокий коридор $39-42

REGNUM05 июня в 09:05

Цена барреля Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Право.ру05 июня в 09:52

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК05 июня в 08:48

Цена на нефть Brent поднялась выше $42 за баррель

Росбалт05 июня в 09:23

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05 июня в 09:01
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Финансы

ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 05 июня в 12:02
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Здоровье

В Башкирии составили список лучших и худших больниц республики

Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32.
Bash.News 01:25
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Происшествия

На набережной в Уфе провалился грунт

В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
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Религия

День Святой Троицы. История и традиции праздника

Отмечается Троица всегда в 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:18
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru вчера в 01:58
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Здоровье

Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Общество

В Кузбассе коронавирус выявили ещё у 31 человека

В Кузбассе 7 июня тесты на коронавирус показали положительный результат ещё у 31 человека.
НГС.Кемерово 00:11
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Экономика

Банки подготовили летние вклады

Банк «Санкт-Петербург» подготовился к лету заранее, еще весной предложив клиентам свой традиционный вклад «Белые ночи» в рублях и долларах со ставками 5,1-6,2% годовых и 0,5-1,4% годовых соответственно.
Ведомости 02:49
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня 05 июня в 05:00
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Хоккей

Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Наука

Никотиновые жвачки и пластыри оказались опасными для онкобольных

News.ru вчера в 07:30
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Авто

Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел

В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины.
Российская газета вчера в 13:00
Кино

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World вчера в 11:13
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Общество

Еще три человека умерли от коронавируса на Южном Урале

За прошедшие сутки выписаны 80 человек. Всего с начала пандемии 1801 пациент выздоровели и выписаны из больниц.
Polit74.ru 03:02
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK 05 июня в 11:21
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
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Общество

Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня

Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском вчера в 18:18
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Армия и оружие

Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства на шасси MAN SX45, уничтоженный турецким дроном, попал на видео.
Lenta.ru 05 июня в 15:27
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