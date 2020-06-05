Энергетика

ГородовойГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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