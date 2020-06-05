Энергетика
ГородовойЦена нефти Brent превысила $41 за баррель
В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 6 марта 2020 года. К 12:13 по московскому времени нефть марки Brent росла на 3 % — до $41,18 за баррель. При этом нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 долларов за баррель, что на 2,3 % превысило уровень закрытия предыдущих торгов.
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Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Политика
Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
Общество
Умерла журналист и жена телеведущего Андрея Норкина
В возрасте 52 лет скончалась радио- и телеведущая Юлия Норкина. Об этом сообщил в своем Facebook ее супруг Андрей Норкин.
РЕН ТВ вчера в 07:48
Футбол
Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
RT на русском 06:37
Наука
На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19
06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.
Портал Поиск 06:27
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Наука
В Гарварде разработали новую версию робота-таракана
Evo-rus.com вчера в 08:24
Политика
Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Авто
Новый модульный тепловоз поступил на испытания в Коломну
Тепловоз имеет модульную структуру, что значительно повысит его ремонтопригодность и снизит сроки ремонта, а также позволит создавать из серийных модулей целые линейки тепловозов и их модификаций.
ИА Красная Весна 16:38
Политика
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Сенатор Алексей Пушков упрекнул Вашингтон в поддержке террористов в ответ на заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола.
РИА Новости 14:11
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Происшествия
На востоке Красноярского края из-за дождей разрушился мост
В Партизанском районе Красноярского края произошло разрушение автомобильного моста. Он находится на 65 км автодороги "Партизанское – Мина".
ИА 1-Line 22:14
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 21:58
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК вчера в 04:41
Общество
Илон Маск вступился за торговцев марихуаной
Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
Общество
В столице Казахстана и в Алма-Ате начались задержания митингующих
ИА Красная Весна 04:54
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек
Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37