Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:27

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Коммерсантъ18 июня в 23:55

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ19 июня в 13:33

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $42 за баррель

Известия19 июня в 00:41

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Газета.Ru19 июня в 09:48

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС18 июня в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
2
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
20
Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
159
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
379
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
217
Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС вчера в 17:11
1
Политика

Историк рассказал о связях Германии с Англией в 1930-х годах

Заместитель фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера по нацисткой партии Рудольф Гесс был основным инициатором установления секретных контактов Германии с Британией еще в середине 1930-х годов, об этом свидетельствуют архивные материалы, рассказал в интервью РИА Новости историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
599
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
383
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
924
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
264
Здоровье

В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
422
Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли.
Ведомости вчера в 18:03
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
233
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
420
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
833
Здоровье

Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови

Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
2
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
31
Происшествия

На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
Вести.Ru 01:49
96
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
370
Футбол

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры

РБК вчера в 19:55
Общество

Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году

Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
2K
Происшествия

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
1
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
3
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой

Недавно стало известно, что в семействе известной эстрадной певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение.
Актуальные Новости 00:55
1
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
510
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,6K
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
322
Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи

Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
Известия 00:59
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное