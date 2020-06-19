Энергетика

Вести ФМВести ФМЦена нефти Brent превысила $42 за баррель

Цена нефти Brent на бирже в Лондоне впервые с 8 июня превысила 42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть приближается к $43 за баррель

REGNUM10:13

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Газета.Ruвчера в 23:47

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

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Эхономика: Цены на «чёрное золото» корректируются вверх

Эхо Москвывчера в 05:22

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:10
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
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Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
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Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
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Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции

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Футбол

«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»

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«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

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В Крыму нашли большие запасы пресной воды

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Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн»

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Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Metaratings вчера в 05:40
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Lada Vesta лишилась одной комплектации

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Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
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