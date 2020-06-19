Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

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Общество

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звании Героев труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Авто

Lexus выпустил седан IS нового поколения

Компания Lexus выпустила седан IS четвертого поколения, причем первым дебютировала версия IS 350 F Sport.
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Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

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Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах

Комсомольская правда вчера в 20:52
Общество

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BFM.ru 19 июня в 17:12
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«Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии

Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.
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Селюк обвинил Ганчаренко в расизме

Футбольный агент Дмитрий Селюк встал на защиту своего клиента Седрика Гогуа и обвинил главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко в расизме.
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В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
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Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Принц Уильям освоил новую профессию на карантине

На днях принц Уильям совершил свой первый официальный выход на публику после карантина длиною в несколько недель.
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В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова

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Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
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В Москве из-за непогоды пострадали три человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Премьер-министр Японии собрался пересмотреть конституцию

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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

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