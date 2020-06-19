Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 3,16% — до $40,07 за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 1%.
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Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Футбол
Московское «Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде
Как утверждает Metaratings, московское «Динамо» не вылетело на завтрашнюю игру 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.
BetOn 14:56
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«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
Вести.Ru 14:39
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Глушакова признали лучшим игроком матча «Крыльев Советов» с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал лучшим футболистом встречи 23-го тура РПЛ, в котором его клуб соперничал с «Крыльями Советов».
ProstoProSport вчера в 14:05
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru 11:33
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально развелись
Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
News.ru 11:54
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции жестко высказался насчет войны с Турцией
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос высказался насчет потенциального вооруженного конфликта Греции и Турции, сообщает греческий телеканал Open.
Московский Комсомолец 14:38
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта.
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Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом сериале компании Netflix.
Свободная Пресса 01:54
Шоу-бизнес
«Узнать невозможно»: Кудрявцева показала себя до и после фотошопа
Ксения Собчак накануне пожаловалась, что с трудом узнает своих коллег и знакомых в реальной жизни из-за фотошопа.
7Дней.ру 02:00
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Трансгенные козы дали противораковое молоко
N+1 18 июня в 07:49