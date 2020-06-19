Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии. По данным на 6:45 мск Brent торгуется на отметке $41,8. Нефть WTI поднялась до $39,3 за баррель.
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Общество
Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Политика
Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
Известия 00:13
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской
«Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter.
RT на русском 17 июня в 19:29
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина.
Областная газета вчера в 23:11
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Известия вчера в 21:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Наука
В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 17 июня в 05:10
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн 17 июня в 10:06
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Общество
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Фигурное катание
Коллеги Плющенко не удивлены его назначением тренером сборной России
ВладТайм 17 июня в 06:31
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера
Metaratings вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества.
Моя Москва.онлайн 00:14