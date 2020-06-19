Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии. По данным на 6:45 мск Brent торгуется на отметке $41,8. Нефть WTI поднялась до $39,3 за баррель.
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Хоккей
Дмитрий Яшкин: «Чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик»
В завершившемся досрочно сезоне КХЛ «Динамо» заняло четвертое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф обыграло «Спартак» (4:2).
Матч ТВ вчера в 12:17
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Тренер Хабиба Нурмагомедова сообщил о выздоровлении отца спортсмена
Известия вчера в 15:58
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя загорать
Как объяснила врач, тем, кто проходит курс лечения антибиотиков, нельзя загорать, потому что кожа будет очень обильно облазить.
Gazeta.SPb 00:37
Общество
Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать его работу на территории России.
РБК вчера в 16:53
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion вчера в 16:33
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупнейшего IT-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами IT-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК 00:30
Политика
В России ответили Украине на слова о демонтаже труб для транзита газа
В Госдуме ответили на заявление Украины о том, что Россия производит демонтаж труб, предназначенных для транзита газа через украинскую территорию.
Lenta.ru 17 июня в 04:31
Единоборства
Плющенко вызвал на ринг Навального
Плющенко напомнил, что раньше мужчины выясняли отношения на дуэли, поэтому фигурист готов провести с Навальным боксерский бой.
ProstoProSport 17 июня в 16:10
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания вчера в 02:59
Гаджеты
Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет
В одном из пунктов указывается, что Meizu не планирует анонсов новых смартфонов во второй половине этого года.
3DNews вчера в 17:41
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09