Энергетика
Inc-news.ruСтоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
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Происшествия
Южносахалинец рассылал по электронной почте детскую порнографию
Как сообщили в областном следкоме, с апреля 2014 по декабрь 2017 года подозреваемый отправлял со своей электронной почты неустановленным людям материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
АСТВ 01:09
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Космос
Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру
С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru 16 июня в 15:53
Общество
В Саратове режим самоизоляции продлен до 30 июня
С 22 июня разрешены прогулки в скверах и парках. Напомним, что ранее режим самоизоляции в Саратовском регионе был продлен до 21 июня.
АиФ Саратов 01:20
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Армия и оружие
«Сделать из ополченца профессионала». Ходаковский рассказал, как резервисты ДНР готовятся к боям
На одной из баз батальона «Восток» Внутренних войск МВД ДНР прошли учебные сборы добровольцев, которые должны встать в строй, если ситуация на линии разграничения обострится.
Украина.ру вчера в 12:55
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Высоким оказался риск повторного заражения COVID-19
Лишь 4% из 23 тысяч имели антитела. При этом заразиться могли до четверти медиков.
Соловей.Инфо вчера в 03:42
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Экономика
Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа
Кто может претендовать на новые прибавки к пенсии: работающие пенсионеры, выплачивающие в 2019 году страховые взносы; получатели накопительных пенсий; участники программы софинансирования пенсионных накоплений.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
Политика
США ввели санкции против Асада и его жены
США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ 17 июня в 09:16
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета вчера в 18:57
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова пошел на поправку
Отец бойца Хабиба Нурмагомедова, госпитализированный в критическом состоянии из Дагестана в Москву с охватившим весь мир COVID-19, успешно вылечился и сейчас восстанавливается.
Мосмонитор 01:12
Гаджеты
Apple может переименовать iOS и iPhone
Американская корпорация Apple собирается переименовать свою марку iPhone и операционную систему iOS.
Актуальные Новости 00:51
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали три ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета вчера в 10:12
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС вчера в 14:45
Здоровье
Врачи рассказали о пользе и вреде загара
Известия вчера в 23:55