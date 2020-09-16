Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $42

ТАСС11:28
REGNUM

Нефть следит за погодой в Мексиканском заливе

REGNUM03:52
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Service03:00
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 2.15%

АК&М05:11
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Весна01:01
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русском12:10
ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к уверенному росту

ПРАЙМвчера в 06:47

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли
Lenta.ru10:57
37

В Белоруссии предъявили обвинения оппозиционерке Колесниковой

Минск, 16 сентября 2020, 18:11 — REGNUM Обвинение в публичных призывах к захвату власти предъявлено члену президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили 16 сентября в СК Белоруссии.
REGNUM11:11
960

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
193

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
45

В Китае обнаружены останки динозавров ранее не известного вида

Ученые назвали этот вид Changmiania liaoningensis.Имя, данное новому виду, указывает не только на название провинции, где было сделано открытие, но и обозначает словосочетание «вечно спящий»: по словам ученых, останки выглядели так, будто динозавры были похоронены заживо — их глаза были закрыты, словно они спали.
Машины и Механизмы00:23
3

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
44

Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
35

МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

16 сентября стало известно, что Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией, где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.
RT на русском11:42

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
22