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РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМвчера в 12:29
REGNUM

Цена на американскую нефть WTI превысила $40 за баррель

REGNUMвчера в 12:57
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русскомвчера в 12:10
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:16
News.ru

Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

News.ruвчера в 01:26
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 01:01
Экономика сегодня

Нефть Brent подешевела до $39,72

Экономика сегодня14 сентября в 02:16

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Минздрав показал старейший корпус горбольницы №1 Читы перед ремонтом

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало в своём Instagram 16 сентября фотографии старейшего корпуса городской клинической больницы №1 Читы, который начали ремонтировать для переезда травмпункта с улицы Амурской.
Чита.Рувчера в 05:00

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Джордж Клуни решил пожить отдельно от супруги Амаль Алауддин и детей

В последнее время Джордж Клуни и Амаль Алауддин практически не появляются вместе в свете, а недавно инсайдеры сообщили, что актёр вскоре съедет от жены и детей в новый дом, который строится по соседству с особняком звёздной семьи.
Дни24вчера в 12:50
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Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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