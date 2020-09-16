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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМ12:29
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русском12:10
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Service13:16
REGNUM

Цена на американскую нефть WTI превысила $40 за баррель

REGNUM12:57
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов вторника

Банки.ру01:21
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Весна01:01
ТАСС

Цена нефти Brent растет на 3%

ТАССвчера в 13:44

КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
РИА Новости09:54
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости13:37
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Handelsblatt (Германия): Китай неверно оценивает себя в переговорах с ЕС (Handelsblatt)

В Германии очень хорошо помнят те неприкрытые угрозы, которые китайский посол высказал в адрес федерального правительства, если то откажется от Huawei как разработчика оборудования для сетей 5G.
ИноСМИ11:00

Тутберидзе опубликовала первое фото с Медведевой после воссоединения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала первую фотографию с серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой после ее возвращения в команду.
РЕН ТВ12:27

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака

Челябинские следователи разберутся в обстоятельствах смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс13:40