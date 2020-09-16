Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября
Смотрите также
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
Соболев вывел «Спартак» вперед в матче Кубка России
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов
Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни
Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС
Глава Шведского футбольного союза заявил, что матч с Россией состоится
Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения
Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии
Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
Подробнее о событии