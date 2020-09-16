Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.