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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Service03:00
ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМ12:29
REGNUM

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

REGNUM11:54
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русском12:10
News.ru

Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

News.ru01:26
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Весна01:01
Экономика сегодня

Нефть Brent подешевела до $39,72

Экономика сегодня14 сентября в 02:16

Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Москва 2410:05
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана

Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM03:26

Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПресс08:19
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Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
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