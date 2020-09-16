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РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов вторника

Банки.ру01:21
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русском12:10
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Service13:16
REGNUM

Цена на американскую нефть WTI превысила $40 за баррель

REGNUM12:57
ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМ12:29
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Весна01:01
ТАСС

Цена нефти Brent растет на 3%

ТАССвчера в 13:44

Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
121

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАН11:16
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версиявчера в 14:06
47

Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
168

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
Ведомости15:07
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