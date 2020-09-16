Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября
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Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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