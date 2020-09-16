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РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросла до $39 за баррель

ИА Красная Весна01:01
RT на русском

Цены на нефть растут на 3—4%

RT на русском12:10
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Service13:16
REGNUM

Цена на американскую нефть WTI превысила $40 за баррель

REGNUM12:57
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов вторника

Банки.ру01:21
ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМ12:29
ТАСС

Цена нефти Brent растет на 3%

ТАССвчера в 13:44

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минфин увеличит госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Во время выступления на заседании Кабмина министр подчеркнул, что с учётом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период Минфин собирается увеличить объём государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП, передаёт «Прайм».
Expert.ru10:11
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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