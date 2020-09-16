Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 16 сентября

Право.рувчера в 05:11
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 сентября

RT на русском01:09
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:16
ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

ПРАЙМвчера в 12:29
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Весна01:40
REGNUM

Цена на американскую нефть WTI превысила $40 за баррель

REGNUMвчера в 12:57
Экономика сегодня

Нефть Brent подешевела до $39,72

Экономика сегодня14 сентября в 02:16

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
357

«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
7

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
17

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
134

Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
183

Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

Популярный голливудский актер Джаред Лето продемонстрировал впечатляющую физическую форму, которую он уже успел набрать, готовясь к съемкам в фантастическом фильме "Трон 3". Свои достижения он запечатлел на фотографии, опубликованной на его официальной странице в Instagram.
KinoNews.ru02:19