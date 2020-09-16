Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября
Смотрите также
Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям
У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках
Сафронов отказался платить за сына, «взятого в заложники» в Турции
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Sony назвала цены на новую PlayStation
Силуанов: новый кредит в $1,5 млрд Белоруссия получит двумя траншами
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Официально представлена новая игра по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy
Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками
Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $42,03. В последний раз нефть Brent торговалась выше $42 за баррель 8 сентября. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре подорожал на 3,91%, до $39,78 за баррель.В источнике
Подробнее о событии