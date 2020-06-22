Энергетика
РБКЦена нефти Brent превысила $43 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,36%, до $43,14 за баррель по состоянию на 10:27 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе снижается на 0,07%, до $40,7 за баррель.
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Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
Эксперты назвали причину «долгого угасания» пандемии коронавируса
В конце мая опрос Высшей школы экономики (ВШЭ) выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%).
РБК 03:53
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
Общество
В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт
Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Происшествия
В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих
Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб.
REGNUM 04:55
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Политика
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 02:18
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Футбол
Додо может сменить «Шахтер» на «Баварию» или «ПСЖ»
Защитник донецкого «Шахтера» Додо имеет ряд предложений от европейских клубов. Им активно интересуются «Бавария» и «ПСЖ».
Матч ТВ 05:27
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Авто
Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного
Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Общество
Крым получит самолет для увеличения осадков
Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество выпадаемых осадков из дождевых облаков.
ИА Крыминформ вчера в 13:23
Армия и оружие
Египет начинает собственную военную игру в Ливии
С логистической точки зрения египтянам гораздо проще перебрасывать подкрепления в Ливию, чем Анкаре (которой придется снабжать свою группировку по морю или самолетами), и на их стороне военное преимущество – однако ресурсов, чтобы освободить всю территорию ПНС и сделать Хафтара правителем Ливии, у Египта нет.
Взгляд.ру вчера в 09:30
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) распространила исследование "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", в котором привела данные о том, что российская столица справилась с коронавирусом эффективнее других мегаполисов мира.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
Минприроды: регионы обязаны тушить лесные пожары
Ведомство намерено оставить лишь 6% таких зон, пишет «Коммерсантъ». Проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров уже подготовлен.
Новые Известия 04:28
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Paparazzi.ru 20 июня в 13:42