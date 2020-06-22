Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent превысила $43 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,36%, до $43,14 за баррель по состоянию на 10:27 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе снижается на 0,07%, до $40,7 за баррель.
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Позитив на рынке сохраняется. Brent торгуется выше 43 долл. США/барр., WTI пробила отметку 42 долл. США/барр

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Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
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