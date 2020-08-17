Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
ПРАЙМ

Цены на нефть чуть ускоряют снижение в ожидании заседаний комитетов ОПЕК+

ПРАЙМ11:42
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к росту

Росбалт09:36
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
18

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
856

В Москве погиб поэт Борис Пастернак

Утром 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре в Москве обнаружили тело поэта Бориса Пастернака, родственника лауреата Нобелевской премии, писателя Бориса Пастернака.
Ридус04:32
17