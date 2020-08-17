Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
Смотрите также
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции
Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции
Совет по передаче власти в Белоруссии потребовал провести новые выборы
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Mitsubishi Outlander получил ограниченную версию в России
Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
В Белоруссии под арестом остаются более 40 участников акций протеста
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Американские ученые назвали смертельно опасные продукты
В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Лукашенко сообщил о намерении оппозиции запретить русский язык
Toyota повысила цены на четыре модели в России
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
В США восхитились смекалкой российских подводников
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Кокорин и Урунов отправились со «Спартаком» на матч с «Уфой»
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
Подробнее о событии