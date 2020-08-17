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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к росту

Росбалт09:36
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на рисках переизбытка сырья

ПРАЙМ06:33
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00

Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.
РИА Новости10:52

«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Абидаля

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.
Российская газета10:51

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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