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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Росбалт

Котировки Brent и WTI опускаются на рисках переизбытка сырья

Росбалт07:30
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на рисках переизбытка сырья

ПРАЙМ06:33
Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
РИА Новости02:52
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
1,1K

Белорусское госинформагентство опубликовало ролик о протестах в стране

Государственное информационное агенство «Белта» опубликовало в своём телеграм-канале ролик о протестах в Беларуси, где под видом фотографий с митингов показало фото с протестов в Испании в 2019 году, пишет телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем».
АН Между строк06:53

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55
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Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14