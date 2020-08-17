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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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REGNUM

Цены на нефть снижаются на фоне неопределённости

REGNUM06:03
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Известия06:43
1,5K

Крупнейший в мире фонд благосостояния потерял $21 млрд в первом полугодии

Крупнейший в мире фонд из Осло снизился на 3,4%, или на 188 млрд крон ($21 млрд), поскольку восстановления фондовых рынков было недостаточно, чтобы нивелировать его рекордное падение в начале этого года.
ИА Красная Весна04:11

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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