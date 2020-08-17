Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Цены на нефть снижаются на фоне неопределённости

REGNUM06:03
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42

Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта».
Взгляд.ру06:04

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
4

Таиланд разработает стратегию открытия Пхукета

По словам главы ведомства Фифата Ратчакитпракарна, 27 августа представители министерства проведут межведомственное совещание с Министерствами Здравоохранения, Внутренних дел, Иностранных дел и Транспорта, на котором будут согласованы детали плана открытия страны для туристов из регионов с низким уровнем распространения коронавируса в рамках стратегии так называемых «тревел пузырей».
Profi.travel06:00
1

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,5K

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K