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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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REGNUM

Цены на нефть снижаются на фоне неопределённости

REGNUM06:03
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
465

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,5K

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.
Ведомостивчера в 09:40
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Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ПРАЙМ06:11

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
РИА Новостивчера в 11:01
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Заявление об отставке написал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который в своем видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье, поддержал белорусов, протестующих против результатов президентских выборов.
Инфорос03:35
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