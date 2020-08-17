Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Цены на нефть начали падать накануне встреч ОПЕК+

Вечерняя Москва01:24
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 01:25

Илон Маск занял четвертое место в списке богатейших людей планеты

Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 02:27 — REGNUM Основатель американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск занял четвертое место в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg, сообщается на сайте компании.
REGNUM19:27
10

В Ростовской области задержали участника «банды Леснякова»

Москва, 17 августа 2020, 16:49 — REGNUM В Ростовской области задержан участник межрегиональной преступной группировки, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, известной как «банда Леснякова».
REGNUMвчера в 09:49
4

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34
17

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
187

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
879

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,2K