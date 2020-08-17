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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Вечерняя Москва

Цены на нефть начали падать накануне встреч ОПЕК+

Вечерняя Москва01:24
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 01:25

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
19

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
25

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,2K

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
34

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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На стиле: дочь Хлои Кардашьян выбрала для полета худи Balmain

Тру Томпсон и Хлои Кардашьян / Фото: Instagram @khloekardashian После масштабного празднования дня рождения Кайли Дженнер (23) 10 августа, семья Кардашьян отправилась на ее частном джете на отдых на Теркс и Кайкос.
Peopletalk16 августа в 00:00

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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