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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Причины предпочтения поставок газа из России поставкам из США объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, 13 августа сообщает RT Deutsch.
ИА Красная Веснавчера в 03:33
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На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новости04:55
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В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".
Российская газета04:50
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«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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