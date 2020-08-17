Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
Смотрите также
В МИД Белоруссии анонсировали ряд переговоров с участием Макея
Пострадавший в ДТП с Ефремовым Захаров умер от потери крови
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет
Минздрав показал процесс производства вакцины от коронавируса
Зарубежную недвижимость указали в декларации 12 депутатов Госдумы
США расширили санкции против Huawei
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
Подробнее о событии