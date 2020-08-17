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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.рувчера в 01:25

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Через несколько лет процессоры EPYC станут приносить AMD до трети всей выручки

Источник изображения: AMD Задержка Intel с освоением 7-нм технологии, по мнению отдельных отраслевых экспертов, позволит AMD дополнительно укрепить свои позиции в серверном сегменте в ближайшие годы, хотя пока руководство компании избегает давать публичные оценки степени влияния этого фактора.
3DNewsвчера в 06:12

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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