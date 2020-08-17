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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00
Росбалт

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $45 за баррель

Росбалт02:59
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,4K

Сергей Собянин посетил стройку терапевтического корпуса в «Сколково»

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал строительство терапевтического корпуса клиники Hadassah, которая развернулась в Московском международном медицинском кластере (МММК) «Сколково».
Вечерняя Москва05:07

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Ольга Ковалькова, представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что после смены власти нынешний президент Александр Лукашенко может подвергнуться уголовному преследованию.
Московский Комсомолец04:26
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Германия начала переговоры с Тихановской о смещении Лукашенко

Немецкое федеральное правительство работает с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в очередном видеообращении изъявила желание единолично провозгласить себя главой республики вместо Александра Лукашенко.
Новостной фронтвчера в 07:05
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