Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Газета.Ru08:05

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08

Аналитик прокомментировал увеличение цен на нефть марки Brent

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Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБК07:54

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05:03
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
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Правда УрФО вчера в 10:46
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Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
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CT news вчера в 14:16
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Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
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Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест

Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Политика

Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
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Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
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Политика

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Комментируя требование американского президента Дональда Трампа о приобретении TikTok корпорацией Microsoft, Вэньбинь отметил, что иностранные компании соблюдают законы и правила США, при этом на них оказывается давление.
Деловое.ТВ 04:21
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Политика

Армения ограничила вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
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Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
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Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
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Театры

О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев

Режиссер уточнил, что съемки будут проходить в Петербурге: это будет локальная камерная история про молодежь.
Псковская Лента Новостей 08:36
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Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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РБК 02:30
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Армия и оружие

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Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
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Политика

Мишустин планирует совершить рабочую поездку на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собирается посетить Дальневосточный федеральный округ. В настоящее время формируется программа поездки.
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Экономика

ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта

ВТБ в июле зафиксировал рост мошеннических сайтов, имитирующих официальный интернет-ресурс банка: за прошлый месяц число сайтов-двойников выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов.
РБК 10:24
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

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Общество

В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
Четвертая Власть 09:41
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