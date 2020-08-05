Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $46 за баррель

Rambler News Service08:01

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05:03

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМ08:16

Цена нефти Brent берет новые рубежи

Росбалт08:14

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
368
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
128
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
591
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
470
Игры

Microsoft не планирует избавляться от Xbox Live Gold

За последний месяц многие источники уверенно сообщали, что Microsoft вскоре сделает онлайн на консолях Xbox бесплатным и избавится от Xbox Live Gold.
Игромания.ру 13:11
Происшествия

Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета

Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
3
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
526
Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

РИА Новости 12:51
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
59
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru вчера в 06:46
361
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
377
Футбол

Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в Германии

BetOn 11:50
1
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
2K
Кино

Новый «Отряд самоубийц» выйдет с подзаголовком «Миссия навылет»

В российской версии картина получит подзаголовок «Миссия навылет».
Культуромания 13:18
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.
Российская газета 12:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Кино

Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Piter.tv 02:11
11
Общество

Из Амстердама в Россию отправилось судно, на борту которого около шестисот тонн ядерных отходов

Судно "Михаил Дудин" с урановыми хвостами – токсичными радиоактивными отходами процесса обогащения урана – на борту отправилось из Амстердама в Россию.
Эхо Москвы 13:03
4
Космос

NASA запустит новый телескоп ASTHROS на аэростате

Ридус 03 августа в 08:37
6
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
147
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Политика

Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 12:51
9
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО вчера в 10:46
192
Общество

Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс 12:49
1
Происшествия

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
326
Шоу-бизнес

Пышная вокалистка «Ленинграда» показала фигуру в купальнике

Девушка всегда отличалась пышными формами, которыми сама гордится. Артистка выложила в соцсети свежее пляжное фото.
Московский Комсомолец 13:19
Происшествия

В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка

Врачи столичного института детской хирургии и травматологии вытащили два железных ключа из желудка ребенка.
ТАСС 12:10
3
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
107
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное