Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Экономика
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости вчера в 16:53
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Происшествия
В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке
В Ленинском районе Астрахани ребенок погиб на детской площадке. На 11-летнего мальчика упала бетонная плита.
Российская газета 01:54
Кино
Режиссер «Охотника на монстров» с Миллой Йовович рассказал о фильме
Popcornnews.ru 01:00
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
Кино
Том Хэнкс может сыграть в экранизации классического мультфильма
В 2018 году популярного актера приглашали для съемок экранизации, но режиссер Пол Кинг в 2019 году отказался от работы над фильмом по семейным обстоятельствам, и проект отложили на долгий срок.
Профиль вчера в 19:44
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Происшествия
BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы
Москва 24 вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Музыка
О причине распада The Beatles сообщил Пол Маккартни
Как сообщил один из создателей коллектива Пол Маккартни, он продолжительное время переживал из-за того, что поклонники обвиняли его в распаде группы.
Русская Планета вчера в 21:34
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед
Газета.Ru вчера в 22:54
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Футбол
Золотой подряд: удержится ли питерский клуб на вершине РПЛ
В пятницу, 7 августа, пройдет встреча Суперкубка между петербургским «Зенитом» и занявшим второе место в РПЛ московским «Локомотивом».
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Вести.Ru вчера в 18:25
Общество
В РФ ряд пенсионеров до 14 августа получит на карту новую выплату
Некоторые российские пенсионеры получат денежную поддержку до 14 августа 2020 года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 18:51
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
Игры
Концепт-арты, которые легли в основу ремейка Mafia
Cyber.sports.ru вчера в 15:50
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
Политика
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
По словам мужчины, группа задержанных россиян готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
URA.Ru вчера в 23:21
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
DixiNews вчера в 18:48
Технологии
«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК 01:40
Энергетика
В Приморском крае некоторые заправки перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98
Часть независимых АЗС Приморского края перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98, сообщает РБК со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.
Коммерсантъ 00:51
Космос
Три фрагмента «Протон-М» нашли на Алтае после последнего запуска
Специалисты облетели Республику Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М», чтобы взять пробы почвы и проверить наличие обломков ракеты.
Алтапресс 01:06
Здоровье
Медики БСМП написали открытое письмо к губернатору Курской области
Медики Курской БСМП обратились с открытым письмом к губернатору Роману Старовойту, а также к замглавы региона Андрею Белостоцкому, председателю облздрава Елене Палферовой и к главному санитарному врачу Курской области Олегу Климушину.
Kurskcity.ru вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Глюкоза почтила память погибшей в ДТП Бережной редким фото
Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала совместный снимок.
ФАН вчера в 16:20