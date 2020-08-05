Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Хоккей
«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Игры
Тираж GreedFall превысил миллион копий
Издатели поблагодарили всех поклонников игры за мощную поддержку и по такому случаю напомнили о трейлере Call to Adventure с хвалебными цитатами критиков. @greedfall has sold over one million copies worldwide.
Игромания.ру 10:38
Шоу-бизнес
Гузеева обратилась к хейтерам и попросила их отстать
Гузеева в своём аккаунте в Instagram заявила, что испытывает к хейтерам сочувствие, и попросила отстать, назвав их «недорогие плохие люди».
News.ru 09:45
Спорт
Экс-биатлонист Шипулин вылечился от коронавируса
Вести.Ru 14:24
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Экономика
Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром.
РЕН ТВ 03 августа в 12:05
Политика
Зеленский уволил главу военной разведки Украины
Василий Бурба занимал пост шефа украинской военной разведки с 2016 года, когда был назначен на эту должность на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.
Газета.Ru 14:30
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
Происшествия
На Кипре разыскивают Игоря Гречушкина в связи со взрывом в Бейруте
Службы безопасности Кипра разыскивают бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, на борту которого находилось 2,75 тысячи тонн селитры, сообщает греческое издание ProtoTema.
Daily Storm 12:25
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Газета Metro 04:03
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отмечается, что прибавку в итоге получат тысячи граждан. Вырастут выплаты для получателей страховых пенсий, которые работали в прошлом году.
Цензуры.Нет 06:13