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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Российская газета

Рост на снижении

Российская газета18:11
REGNUM

Нефть удерживает позиции выше $45 за баррель

REGNUMвчера в 13:42
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБКвчера в 07:54
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Газета.Ruвчера в 08:05
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза

Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Газета.Ru22:09
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости4 августа в 07:03
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости22:09
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Заслуженный юрист назвал адвоката Ефремова шарлатаном

Почетный адвокат России Александр Островский назвал адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, шарлатаном, а его стратегию — губительной для актера, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал НСН.
Росбалт21:59
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