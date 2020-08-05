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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Service05:17
Нефтегазовая вертикаль

Brent пробил $45

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:51
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 05:03
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Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08
ПРАЙМ

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМвчера в 08:16

Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

«Речь идет о переориентации внешней политики Минска в сторону заметного сближения с Киевом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя поручение главы Белоруссии Александра Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными под Минском россиянами.
Взгляд.ру07:42
1

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный священного сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
РИА Новости13:45
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Дума ТВ08:27
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Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

В документе говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла», так как они используются при незначительных повреждениях.
РБК13:28
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