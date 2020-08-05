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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08
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Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $46 за баррель

Rambler News Service08:01
REGNUM

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51
ПРАЙМ

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМ08:16
Росбалт

Цена нефти Brent берет новые рубежи

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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

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