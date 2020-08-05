Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Политика
США заплатят $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы президента
Соединенные Штаты объявили награду в $10 млн за информацию о вмешивающихся в американские выборы лицах.
Известия 16:20
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Политика
Лукашенко позволил выдать задержанных россиян Украине
Президент Александр Лукашенко позволил белорусской прокуратуре выдать Службе безопасности Украины необоснованно задержанных россиян, которых Минск обвиняет в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.
ИА Новороссия 15:57
Происшествия
Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан
После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВ 04:07
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21
Футбол
Дриусси — Маммане: желаю всего наилучшего в новом клубе
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поздравил защитника петербургской команды Эмануэля Мамману с переходом в новый клуб.
Чемпионат 16:17
Политика
Зеленский уволил главу военной разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу военной разведки Украины Василия Бурбу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51
Происшествия
BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла
Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.
Газета.Ru 15:35
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио 11:05
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Футбол
Шамиль Газизов: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за титул
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о целях красно-белых на предстоящий сезон.
Вести.Ru 16:04
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой
Дональд Трамп отмечает, что администрация не стремится сделать Вашингтон «полицейским» для других государств.
Evo-rus.com 02:47
Футбол
Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Sport24.ru 11:20