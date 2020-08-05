Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.
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Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
RT на русском 10:32
Наука
Новый метод лечения коронавируса разработали в России
Студенты, учащиеся в магистратуре Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сконструировали светодиодную установку для абсолютно безопасного лечения коронавируса и остальных тяжелых заболеваний.
ИнфоСМИ 14:20
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня вчера в 22:51
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Sibnet Новости 03:49
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио 11:05
Спорт
Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше
Гонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен получил тяжелейшие травмы в результате завала на финише первого этапа веломногодневки «Тур Польши».
RT на русском 16:16
Здоровье
Эргашев: Смольный готовится ко второй волне коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа заявил, что Смольный готовится к негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
МР7.ру 12:43
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Политика
Зеленский сменил главу военной разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
РБК 15:40
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Технологии
NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM
Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM.
itWeek 03 августа в 02:28
Наука
Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
Live24 вчера в 05:26
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Футбол
«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»
ProstoProSport 09:33
Политика
Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском 15:43
Футбол
Шамиль Газизов: «Спартак» в этом сезоне будет бороться за титул
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о целях красно-белых на предстоящий сезон.
Вести.Ru 16:04
Экономика
Правительство Украины нашло новый способ поднять цены на электроэнергию
Очевидно, что нынешнее решение правительства в конечном итоге приведет к повышению стоимости электроэнергии для конечных потребителей, поскольку госкомпания должна будет меньше продавать электричества по минимальной цене.
Украина.ру 08:07
Политика
Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран
Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Весна 16:31
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45