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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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REGNUM

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51
ПРАЙМ

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМ08:16
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05:03
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08
Росбалт

Цена нефти Brent берет новые рубежи

Росбалт08:14
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $46 за баррель

Rambler News Service08:01
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В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП
РБК09:54
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
РИА Новости07:58
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Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17

Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против России в связи с катастрофой рейса МН17, — заявили ТАСС в ведомстве.
News.ru09:33
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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