Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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