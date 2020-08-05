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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

Газета.Ru08:05
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС05:03
Телеканал 360°

Аналитик прокомментировал увеличение цен на нефть марки Brent

Телеканал 360°08:44
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости06:08
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русском09:06
REGNUM

Цена на нефть Brent превысила $46 впервые с марта

REGNUM09:51
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБК07:54
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM18:01
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму

Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС04:56
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news19:32
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Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57

Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости06:32
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